Aumento dell'Iva, il "no" del presidente Cordoni (Confcommercio)

mercoledì, 19 settembre 2018, 10:40

In merito alla sentenza del tribunale penale di Lecce che ha condannato una persona a 9 mesi di reclusione per aver venduto pacchetti di recensioni fasulle su Tripadvisor, giungono le considerazioni di Samuele Cosentino, componente del direttivo di Fipe ristoratori Confcommercio Lucca

martedì, 18 settembre 2018, 12:10

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, ricorda che sono rimasti solo pochissimi posti disponibili per prendere parte a "Colto", un nuovo corso di ben 800 ore a iscrizione gratuita che – finanziato dalla Regione Toscana – sarà...

giovedì, 13 settembre 2018, 11:58

Esprime grande soddisfazione Benedetto Stefani, presidente provinciale di Fipe ristoratori Confcommercio Lucca e componente della giunta nazionale della federazione stessa, nell'apprendere la notizia della sentenza emessa dal tribunale penale di Lecce

mercoledì, 12 settembre 2018, 14:17

Prende posizione Confcommercio in materia di parcheggi a stallo blu all'interno del centro storico a seguito di numerose telefonate da parte degli associati preoccupati per la destinazione di piazza Bernardini

martedì, 11 settembre 2018, 11:55

Ultimi posti disponibili per iscriversi al corso di primo livello per aspiranti barman che So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, organizza in collaborazione con Shaker Club

venerdì, 7 settembre 2018, 11:02

Così Confcommercio commenta la definitiva approvazione da parte del consiglio comunale di Lucca della moratoria che blocca per un periodo di tre anni l'apertura di nuovi esercizi di vendita e somministrazione alimenti in centro storico