Corso di barman di primo livello, ultimissimi posti a disposizione

martedì, 25 settembre 2018, 11:17

Ultimi posti disponibili per iscriversi al corso di primo livello per aspiranti barman che So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, organizza in collaborazione con Shaker Club. L'avvio delle lezioni – che avranno durata complessiva di 30 ore – è previsto per lunedì 1 ottobre: il corso si svolgerà in orario serale (dalle 20,30 alle 23,30) all'interno dell'Emotion Bar di via Nazario Sauro a Lucca (zona Macelli) nei giorni di lunedì e mercoledì. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici di Confcommercio Lucca (referenti del corso Andrea Giammattei, 0583/473126 – giammatteiandrea@confcommercio.lu.it; Sabrina Lenzi, 0583/473136 – lenzisabrina@confcommercio.lu.it).