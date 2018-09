False recensioni su Trip Advisor, condanna penale del tribunale di Lecce

Altri articoli in Confcommercio

mercoledì, 12 settembre 2018, 14:17

Prende posizione Confcommercio in materia di parcheggi a stallo blu all'interno del centro storico a seguito di numerose telefonate da parte degli associati preoccupati per la destinazione di piazza Bernardini

martedì, 11 settembre 2018, 11:55

Ultimi posti disponibili per iscriversi al corso di primo livello per aspiranti barman che So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, organizza in collaborazione con Shaker Club

venerdì, 7 settembre 2018, 11:02

Così Confcommercio commenta la definitiva approvazione da parte del consiglio comunale di Lucca della moratoria che blocca per un periodo di tre anni l'apertura di nuovi esercizi di vendita e somministrazione alimenti in centro storico

lunedì, 27 agosto 2018, 14:38

Tempo di bilanci per Confcommercio, al termine della Notte Bianca di Lucca. Intanto qualche numero, che certifica l’attenzione del pubblico per le visite guidate e le aperture straordinarie di palazzi e musei cittadini

domenica, 26 agosto 2018, 10:52

E' un primo bilancio molto positivo, quello tracciato da Confcommercio, nel commentare a caldo l'esito della Notte Bianca di Lucca, andata in scena ieri sera in centro storico

mercoledì, 22 agosto 2018, 16:07

In piazza San Francesco andrà in scena “Una notte all’Opera”, evento organizzato dalla Fondazione con la collaborazione del Teatro del Giglio e del Comune di Lucca, che vedrà l’esecuzione di diverse “cartoline pucciniane” tratte da alcune delle più celebri opere del Maestro lucchese