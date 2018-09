Confcommercio



Università 50 & Più, al via l'anno accademico a Lucca e a Capannori

venerdì, 28 settembre 2018, 14:12

di eliseo biancalana

Sarà inaugurato giovedì 4 ottobre alle 16, nella sala Tobino di Palazzo Ducale, l'anno accademico 2018/19 dell'università di 50 & Più. Tanti i corsi in programma, che per la prima volta si terranno anche a Capannori, oltre che a Lucca. Le attività sono state presentate stamani in una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Sani, a cui hanno partecipato il presidente provinciale e regionale dell'associazione 50 & Più Antonio Fanucchi, la responsabile dell'università Rosa Conte e il segretario Daniele Micheli.

Lingue straniere, informatica, storia dell'arte, storia di Lucca, canto corale, balli di gruppo, laboratorio teatrale, bioginnastica, fotografia digitale, storia della filosofia, letteratura, memoria. Sono solo alcuni dei numerosi corsi attivati per questo dodicesimo anno di attività dall'università, di cui 35 si svolgeranno nel comune di Lucca e 14 a Capannori. In conferenza stampa è stato evidenziato soprattutto il nuovo corso dedicato alla storia della musica a Lucca, che sarà tenuto dal maestro Silvano Pieruccini. In programma anche conferenze, spettacoli, film, eventi, e visite guidate e attività extracurriculari (bridge, golf, pittura, nordic walking). Alcune iniziative sono organizzate in collaborazione con IMT Lucca.

Fanucchi ha sottolineato che l'avvio dei corsi a Capannori è stato reso possibile grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Per il futuro 50 & Più vorrebbe organizzare dei corsi anche in Versilia e in Garfagnana, in modo da coprire tutta la provincia. "La scienza ha dimostrato che il cervello è attivo dopo i 65 anni ed è in grado di imparare" ha rilevato la responsabile dell'università che si rivolge agli "over 50".

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria, attiva dal lunedì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 10 alle 12 nell'ufficio di Palazzo Sani (via Fillungo 121, secondo piano) e il giovedì dalle 10 alle 12 nella sede Confcommercio di Lunata (via della Madonnina, 33/b).