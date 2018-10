Confcommercio



Accordo Confcommercio-Banca di Pisa e Fornacette: 3 milioni di euro a disposizione delle Pmi

martedì, 9 ottobre 2018, 11:55

Sostenere e rilanciare il tessuto di piccole e medie imprese della provincia di Lucca, in un contesto macro-economico in cui permane un clima di incertezza e sfiducia. La Banca di Pisa e Fornacette e Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara lanciano unite una nuovissima opportunità per finanziare gli investimenti delle aziende del territorio.



Come spiega il direttore generale della Banca di Pisa e Fornacette Gianluca Marini "A partire da un plafond iniziale di 3 milioni di euro, proponiamo alle piccole e medie imprese associate a Confcommercio un prodotto a garanzia finanziata per accendere finanziamenti destinati a investimenti in beni materiali, immateriali e finanziari di strumentali, per spese correnti e scorte. Il finanziamento dovrà avere un importo minimo di 30 mila e un massimo di 250 mila euro per una durata massima di sessanta mesi e rappresenterà uno strumento efficace per un più agevole accesso al credito". Per il direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini si tratta di "una boccata d'ossigeno per il sistema delle imprese lucchesi".



Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del credito di Confcommercio Lucca, al numero di telefono 0583/47311