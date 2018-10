Al via il nuovo CCN: eletti il presidente Matteo Pomini e i vice Claudia Salas Lazzari e Iliana Nutini

Altri articoli in Confcommercio

sabato, 20 ottobre 2018, 17:48

Confcommercio sta lavorando come noto alla ricostituzione della nuova Commissione centro storico, organismo di natura sindacale che vedrà la sua nuova luce in una versione allargata non più soltanto al centro città, ma anche ai quartieri della prima periferia

giovedì, 18 ottobre 2018, 11:39

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara – informa che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso di formazione per addetto cucina, sala e bar

martedì, 16 ottobre 2018, 20:46

Riunione nel pomeriggio a Palazzo Sani per scegliere i componenti del consiglio del centro commerciale naturale del centro storico. 13 i commercianti nominati che eleggeranno la prossima settimana il presidente e le altre cariche

lunedì, 15 ottobre 2018, 12:43

Si avvicina a grandi passi l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica – 1 gennaio 2019 – per tutte le aziende, ad eccezione di quelle con regime fiscale forfettario, pensato e voluto dal Governo per abbattere l'evasione fiscale

giovedì, 11 ottobre 2018, 11:43

La scuola di formazione Made in management dell'accoglienza e discipline enogastronomiche è un progetto di Fondazione Palazzo Boccella e Fondazione Campus ed è dedicato alla formazione delle tre figure professionali protagoniste dell'ospitalità: addetto sala, cucina e organizzazione eventi - catering

mercoledì, 10 ottobre 2018, 14:37

Importante assemblea di tutti i commercianti del centro storico di Lucca indetta da Confcommercio per la prossima settimana. Si terrà infatti martedi 16 alle 14.30 presso la sede dell'Associazione a Palazzo Sani, in via Fillungo 121, una riunione che vedrà coinvolte tutte le attività interessate per definire un percorso di...