Assemblea dei commercianti organizzata da Confcommercio per il rilancio del CCN

martedì, 9 ottobre 2018, 11:55

Sostenere e rilanciare il tessuto di piccole e medie imprese della provincia di Lucca, in un contesto macro-economico in cui permane un clima di incertezza e sfiducia. La Banca di Pisa e Fornacette e Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara lanciano unite una nuovissima opportunità...

lunedì, 8 ottobre 2018, 13:00

In merito al dibattito emerso in questi giorni sugli organi di informazione in materia di accordi contrattuali fra le associazioni che rappresentano imprenditori di vari settori e le organizzazioni sindacali, giungono le considerazioni di Confcommercio e Confartigianato

giovedì, 4 ottobre 2018, 13:02

Dal 5 al 7 ottobre (orario 9-20) si terrà a Lucca in piazza Santa Maria "Tipico Italiano", manifestazione a cura di Bugatti Eventi in collaborazione con Confcommercio, che rappresenta una vetrina per i prodotti enogastronomici ed artigianali di produzione italiana.

mercoledì, 3 ottobre 2018, 15:04

Si è svolta martedì pomeriggio a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, una riunione a cui hanno preso parte i componenti di giunta dell'associazione del territorio di Lucca. Fra gli argomenti trattati, il futuro della Commissione centro storico, che poche settimane fa ha visto esaurirsi il mandato quadriennale dei suoi componenti

martedì, 2 ottobre 2018, 10:46

Con grande piacere Confcommercio comunica che lo "storico" associato Nilo Lenci ha ricevuto il prestigioso Micam Award nel corso del Micam, il salone internazionale delle calzature, tenutosi a Fiera Milano

lunedì, 1 ottobre 2018, 14:44

Per tutto il mese di ottobre una campagna di educazione sanitaria in tanti ristoranti del territorio. Lo start ufficiale è per giovedì 4 ottobre che coincide con il «Giorno del Dono» e per tutto il mese di ottobre i pubblici esercizi di Fipe-Confcommercio sosterranno le attività di prevenzione e di...