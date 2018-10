Confcommercio al lavoro per la creazione della nuova commissione centro storico

Altri articoli in Confcommercio

giovedì, 18 ottobre 2018, 11:39

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara – informa che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso di formazione per addetto cucina, sala e bar

martedì, 16 ottobre 2018, 20:46

Riunione nel pomeriggio a Palazzo Sani per scegliere i componenti del consiglio del centro commerciale naturale del centro storico. 13 i commercianti nominati che eleggeranno la prossima settimana il presidente e le altre cariche

lunedì, 15 ottobre 2018, 12:43

Si avvicina a grandi passi l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica – 1 gennaio 2019 – per tutte le aziende, ad eccezione di quelle con regime fiscale forfettario, pensato e voluto dal Governo per abbattere l'evasione fiscale

giovedì, 11 ottobre 2018, 11:43

La scuola di formazione Made in management dell'accoglienza e discipline enogastronomiche è un progetto di Fondazione Palazzo Boccella e Fondazione Campus ed è dedicato alla formazione delle tre figure professionali protagoniste dell'ospitalità: addetto sala, cucina e organizzazione eventi - catering

mercoledì, 10 ottobre 2018, 14:37

Importante assemblea di tutti i commercianti del centro storico di Lucca indetta da Confcommercio per la prossima settimana. Si terrà infatti martedi 16 alle 14.30 presso la sede dell'Associazione a Palazzo Sani, in via Fillungo 121, una riunione che vedrà coinvolte tutte le attività interessate per definire un percorso di...

martedì, 9 ottobre 2018, 11:55

Sostenere e rilanciare il tessuto di piccole e medie imprese della provincia di Lucca, in un contesto macro-economico in cui permane un clima di incertezza e sfiducia. La Banca di Pisa e Fornacette e Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara lanciano unite una nuovissima opportunità...