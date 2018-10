Fatturazione elettronica, ciclo di seminari informativi nelle sedi di Confcommercio

Altri articoli in Confcommercio

giovedì, 11 ottobre 2018, 11:43

La scuola di formazione Made in management dell'accoglienza e discipline enogastronomiche è un progetto di Fondazione Palazzo Boccella e Fondazione Campus ed è dedicato alla formazione delle tre figure professionali protagoniste dell'ospitalità: addetto sala, cucina e organizzazione eventi - catering

mercoledì, 10 ottobre 2018, 14:37

Importante assemblea di tutti i commercianti del centro storico di Lucca indetta da Confcommercio per la prossima settimana. Si terrà infatti martedi 16 alle 14.30 presso la sede dell'Associazione a Palazzo Sani, in via Fillungo 121, una riunione che vedrà coinvolte tutte le attività interessate per definire un percorso di...

martedì, 9 ottobre 2018, 11:55

Sostenere e rilanciare il tessuto di piccole e medie imprese della provincia di Lucca, in un contesto macro-economico in cui permane un clima di incertezza e sfiducia. La Banca di Pisa e Fornacette e Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara lanciano unite una nuovissima opportunità...

lunedì, 8 ottobre 2018, 13:00

In merito al dibattito emerso in questi giorni sugli organi di informazione in materia di accordi contrattuali fra le associazioni che rappresentano imprenditori di vari settori e le organizzazioni sindacali, giungono le considerazioni di Confcommercio e Confartigianato

giovedì, 4 ottobre 2018, 13:02

Dal 5 al 7 ottobre (orario 9-20) si terrà a Lucca in piazza Santa Maria "Tipico Italiano", manifestazione a cura di Bugatti Eventi in collaborazione con Confcommercio, che rappresenta una vetrina per i prodotti enogastronomici ed artigianali di produzione italiana.

mercoledì, 3 ottobre 2018, 15:04

Si è svolta martedì pomeriggio a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, una riunione a cui hanno preso parte i componenti di giunta dell'associazione del territorio di Lucca. Fra gli argomenti trattati, il futuro della Commissione centro storico, che poche settimane fa ha visto esaurirsi il mandato quadriennale dei suoi componenti