Fipe Confcommercio e Don Baroni onlus unite per la prevenzione delle neoplasie

lunedì, 1 ottobre 2018, 14:44

«Nei nostri piatti troverai sempre salute e amore». E' lo slogan della campagna di educazione sanitaria promossa da Fipe-Confcommercio e dall'Associazione «Don Franco Baroni» onlus di Lucca, per il mese di ottobre.

Lo start ufficiale è per giovedì 4 ottobre che coincide con il «Giorno del Dono» e per tutto il mese di ottobre i pubblici esercizi di Fipe-Confcommercio sosterranno le attività di prevenzione e di assistenza per le persone malate di neoplasie, in particolare per le donne con tumore al seno.

«Le evidenze sul rapporto tra dieta e rischio neoplastico nella popolazione italiana sono meno numerose rispetto ad altri Paesi. Si ipotizza comunque – spiegano gli esperti – che l'impatto complessivo sull'incidenza di cancro che ne deriva sia di grande rilevanza per la salute pubblica e dunque giustifichi la diffusione e la promozione di campagne di prevenzione oncologica attraverso corretti stili di vita. Infatti la dieta, intesa come il complesso delle abitudini alimentari, è considerata l'unico fattore ambientale in grado di modulare il rischio neoplastico sia come fattore protettivo sia come fattore di rischio a seconda della qualità, della quantità e della frequenza di consumo degli alimenti che la compongono».

«Abbiamo raccolto volentieri l'invito dell'Assocazione Don Baroni- spiega Benedetto Stefani, presidente provinciale di Fipe Confcommercio- per un'iniziativa assolutamente meritevole. E' per questo che ci tengo a ringraziare di cuore i ristoratori che hanno deciso di partecipare: la promozione della cucina di qualità, che come Sindacato abbiamo sempre portato avanti, assume ancora più valore guardando alla rilevanza che una corretta alimentazione ha per la nostra salute».

Il primo elenco di pubblici esercizi di Fipe-Confcommercio che hanno aderito comprende:

ANTICA TRATTORIA STEFANI "DA BENEDETTO", c orte Stefani via del Borgo 259, San Lorenzo a Vaccoli, 55100 Lucca, Tel. 0583-379031;

ORTI DI VIA ELISA, v ia Elisa 17, 55100 Lucca, Tel. 0583-491241;

BUCA DI S. ANTONIO, v ia della Cervia 3, 55100 Lucca, Tel. 0583-55881;

RISTORANTE GIGLIO, p iazza del Giglio 2, 55100 Lucca, Tel. 0583-494058;

ANTICA LOCANDA DELL' ANGELO, v ia Pescheria 21, 55100 Lucca, Tel. 0583-467711;

OSTERIA DAL MANZO, v ia Cesare Battisti 28, 55100 Lucca, Tel. 0583-490649;

RISTORANTE FORASSIEPI, Via della Contea 1, 55015 Montecarlo (LU), Tel. 0583-229475;

ANTICA LOCANDA DI SESTO, v ia Ludovica 1660, 55100 Lucca, Tel. 0583-578181;

RISTORANTE PEPEROSA, Piazza Anfiteatro 4, 55100 Lucca, Tel. 0583-082361;

RISTORANTE "IL PUNTO", v ia dell'Anfiteatro 37, 55100 Lucca, Tel. 0583-058490;

ENORISTORANTE MICHELONI, via di Sottomonte 77/C, 55012 Guamo - Capannori (LU), Tel. 0583-947036.