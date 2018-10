Il dolore di Confcommercio per la scomparsa di Pietro Stefani

Altri articoli in Confcommercio

lunedì, 29 ottobre 2018, 12:57

Domenica 25 novembre appuntamento a Palazzo Sani a cura del Gruppo Terziario Donna Confcommercio e dell'Associazione consulenza per la famiglia

lunedì, 29 ottobre 2018, 10:44

Alla vigilia dell'inizio dell'edizione numero 52 della storia di Lucca Comics & Games, Confcommercio invia – attraverso le parole del presidente Ademaro Cordoni e del direttore Rodolfo Pasquini – il suo caloroso saluto alla manifestazione

venerdì, 26 ottobre 2018, 16:33

Entra nel vivo la macchina organizzativa per la realizzazione del progetto delle luci di Natale 2018 in centro storico. A tale proposito, questo pomeriggio (venerdì) si è svolta a Palazzo Sani – sede di Confcommercio Lucca – una riunione indetta con urgenza dal neonato consiglio direttivo del Centro commerciale Città...

giovedì, 25 ottobre 2018, 11:57

Prende spunto dalla ormai ben nota crisi della soietà emettitrice il direttore di Confcommercio Lucca e Massa Carrara Rodolfo Pasquini, per un'analisi sulla strutturazione dei buoni

martedì, 23 ottobre 2018, 16:59

Entra nel vivo l'attività del nuovo consiglio direttivo del Centro commerciale naturale "Città di Lucca" di Confcommercio, dopo l'elezione avvenuta nel primo incontro della settimana scorsa

sabato, 20 ottobre 2018, 17:48

Confcommercio sta lavorando come noto alla ricostituzione della nuova Commissione centro storico, organismo di natura sindacale che vedrà la sua nuova luce in una versione allargata non più soltanto al centro città, ma anche ai quartieri della prima periferia