Confcommercio



Lucca Comics & Games al via, il saluto di Confcommercio

lunedì, 29 ottobre 2018, 10:44

Alla vigilia dell'inizio dell'edizione numero 52 della storia di Lucca Comics & Games, Confcommercio invia – attraverso le parole del presidente Ademaro Cordoni e del direttore Rodolfo Pasquini – il suo caloroso saluto alla manifestazione.



"Anche quest'anno ci siamo – affermano il presidente e il direttore di Confcommercio -: la grande attesa è finita e la nostra città è pronta come sempre ad accogliere il festoso e colorato popolo dei Comics. Da parte nostra salutiamo con grande simpatia l'avvio della manifestazione che più di tutte – assieme al Summer Festival – contribuisce ad esportare il nome di Lucca in tutto il mondo. I numeri sulla prevendita dei biglietti ci dicono che, confidando anche nella clemenza del meteo, quella di quest'anno potrebbe essere l'ennesima edizione dei record per un evento che anno dopo anno continua a stupire per la sua capacità di crescere in quantità e qualità, confermandosi senza ombra di dubbio come uno dei festival più importanti al mondo per i settori del fumetto e del gioco di ruolo".



"Da parte nostra – concludono Cordoni e Pasquini – dunque un benvenuto a tutti gli ospiti che in questi giorni saranno a Lucca e i migliori auguri di buon lavoro a coloro che saranno impegnato all'interno e all'esterno della manifestazione".



Confcommercio avrà peraltro come ogni anno un ruolo attivo all'interno dell'evento, attraverso il progetto legato alla nostra diffusa "Dampyr", iconico fumetto edito da Sergio Bonelli Editore, che vedrà l'esposizione di tavole legate a questo fumetto in oltre 30 pubblici esercizi aderenti a Confcommercio. Un albro speciale, peraltro, quello di "Dampyr", ambientato nelle vie e piazze di Lucca.