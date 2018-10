Confcommercio



Luci di Natale 2018, il progetto entra nella sua fase operativa

venerdì, 26 ottobre 2018, 16:33

Entra nel vivo la macchina organizzativa per la realizzazione del progetto delle luci di Natale 2018 in centro storico. A tale proposito, questo pomeriggio (venerdì) si è svolta a Palazzo Sani – sede di Confcommercio Lucca – una riunione indetta con urgenza dal neonato consiglio direttivo del Centro commerciale Città di Lucca, che appena 3 giorni fa ha proceduto alla nomina del nuovo presidente e delle due vicepresidenti. Incontro, questo, a cui hanno preso parte numerosi commercianti.



"Il percorso da portate avanti – afferma il neo presidente Matteo Pomini – è chiaro: di tempo a disposizione ne abbiamo poco perché ci troviamo già alla fine del mese di ottobre. Ai commercianti chiediamo unità e disponibilità a compiere uno sforzo economico: quello dell'illuminazione natalizia non è un aspetto secondario, ma di primaria importanza. Una città illuminata è anche una città accogliente e calda. Ed è questo il messaggio che Lucca vuole lanciare ai visitatori che verranno in centro storico nelle prossime settimane: quello di una città attraente e ricca di calore". Tutti i commercianti aderenti al Ccn hanno già ricevuto per e – mail il modulo di adesione, che andrà riconsegnato entro la data di mercoledì 7 novembre. Ma in questi giorni i componenti del Ccn stesso effettueranno una sorta di porta a porta, cercando adesioni fra i colleghi. E invitano tutti i commercianti, anche coloro che non fanno parte del Centro commerciale naturale, a fare lo stesso per convincere i colleghi meno convinti.



In sintonia sull'importanza delle luci di Natale è l'assessore alle attività produttive del comune Valentina Mercanti: "La nostra amministrazione – spiega – anche quest'anno farà la sua parte, erogando un importante contributo economico da destinare alla realizzazione del progetto. E' chiaro però che questo contributo da solo non basterà: serve l'aiuto di tutti i commercianti, per garantire al centro storico un Natale all'altezza della sua tradizione".



Per maggiori informazioni sul progetto, tutti i commercianti interessati possono rivolgersi agli uffici di Confcommercio Lucca (referente Martina Carnicelli, carnicellimartina@confcommercio.lu.it – 0583/473164).