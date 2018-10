Confcommercio



Pasquini (Confcommercio) sui buoni pasto: "Riformare il sistema: ecco come"

giovedì, 25 ottobre 2018, 11:57

«Il fallimento della Qui!Group, che sta creando grandissime difficoltà a molti pubblici esercizi anche in Versilia impone delle riflessioni sul sistema dei buoni pasto, che necessita di urgente riforma».

Prende spunto dalla ormai ben nota crisi della soietà emettitrice il direttore di Confcommercio Lucca e Massa Carrara Rodolfo Pasquini, per un'analisi sulla strutturazione dei buoni.

«Ci sono infatti molte insidie per gli utilizzatori dei buoni pasto e per le migliaia di imprese della ristorazione e del dettaglio alimentare che ogni giorno sono chiamate a misurarsi con questo servizio.

In questi ultimi anni sono stati numerosi gli interventi normativi per mettere limiti alle tante distorsioni del mercato, ma occorre prendere atto che nessuno è stato risolutivo e che, al contrario, il sistema continua a peggiorare.

Il livello delle commissioni a carico della rete degli esercizi convenzionati ha ormai sfondato, in alcuni casi, la soglia del 20%, cosa che non succede in nessun altro paese europeo e diventa sempre più disincentivante per bar e ristoranti.

L'ultimo intervento effettuato l'anno scorso sul codice degli appalti, allo scopo di ridurre alcuni effetti distorsivi, ha sortito risultati diametralmente opposti e si è ormai innescato un sistema che costa agli esercizi convenzionati, che erogano ogni giorno un servizio indispensabile per i lavoratori, almeno 500 milioni di euro all'anno.

E' chiaro che così stanti le cose, una riforma complessivo di questo modello sia non più prorogabile e deve prendere le mosse da alcuni punti chiave: fine dell'affidamento attraverso gare di appalto che riducano il valore nominale del buono pasto lungo tutta la filiera; tetto massimo alle commissioni agli esercenti, con valori analoghi a quelli praticati in altri Paesi europei, rating di affidabilità per le società emettitrici; fondo di garanzia per la tutela dei pagamenti alle imprese convenzionate; contratti chiari e trasparenti tra emettitori ed esercizi convenzionati.

Come Confcommercio- conclude Pasquini- siamo a fianco delle attività colpite, nello specifico, dal fallimento Qui!Group attraverso lo sportello "SOS Buoni Pasto", tramite cui le imprese associate possono rivolgersi agli uffici territoriali per accedere al servizio con il legale di Fipe ed avere assistenza tecnica per il recuper crediti, anche nel caso di procedura fallimentare, con tariffe significativamente vantaggiose».