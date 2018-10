"Tipico Italiano", tre giorni in piazza Santa Maria dedicati alle eccellenze enogastronomiche ed artigianali

Altri articoli in Confcommercio

mercoledì, 3 ottobre 2018, 15:04

Si è svolta martedì pomeriggio a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, una riunione a cui hanno preso parte i componenti di giunta dell'associazione del territorio di Lucca. Fra gli argomenti trattati, il futuro della Commissione centro storico, che poche settimane fa ha visto esaurirsi il mandato quadriennale dei suoi componenti

martedì, 2 ottobre 2018, 10:46

Con grande piacere Confcommercio comunica che lo "storico" associato Nilo Lenci ha ricevuto il prestigioso Micam Award nel corso del Micam, il salone internazionale delle calzature, tenutosi a Fiera Milano

lunedì, 1 ottobre 2018, 14:44

Per tutto il mese di ottobre una campagna di educazione sanitaria in tanti ristoranti del territorio. Lo start ufficiale è per giovedì 4 ottobre che coincide con il «Giorno del Dono» e per tutto il mese di ottobre i pubblici esercizi di Fipe-Confcommercio sosterranno le attività di prevenzione e di...

venerdì, 28 settembre 2018, 14:12

Sarà inaugurato giovedì 4 ottobre alle 16, nella sala Tobino di Palazzo Ducale, l'anno accademico 2018/19 dell'università di 50 & Più. Tanti i corsi in programma, che per la prima volta si terranno anche a Capannori, oltre che a Lucca: ecco come iscriversi

martedì, 25 settembre 2018, 11:17

Ultimi posti disponibili per iscriversi al corso di primo livello per aspiranti barman che So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, organizza in collaborazione con Shaker Club.

lunedì, 24 settembre 2018, 12:35

Quanti clienti non sono più venuti negli ultimi sei mesi? In quale giorno faccio meno incassi? Come aumento il valore medio di uno scontrino? Sono solo alcune delle domande al centro dell’incontro promosso da Confcommercio Lucca nella sede di Castelnuovo di Garfagnana