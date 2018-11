"Aspettando Sant'Ansano": una giornata di festa a Ponte a Moriano con il Ccn

Altri articoli in Confcommercio

venerdì, 23 novembre 2018, 12:12

Ci sarà anche il contributo del gruppo Terziario Donna Confcommercio Lucca nell'onorare al meglio la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: a Palazzo Sani andrà infatti in scena domenica dalle 18 in poi "Fashion Sunday", evento realizzato in collaborazione con l'associazione Consulenza per la famiglia dal titolo "L'insostenibile leggerezza...

martedì, 20 novembre 2018, 18:52

Riunione conclusiva questo pomeriggio a Palazzo Sani per il Consiglio direttivo del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio sul tema delle luci di Natale 2018. La riunione è stata convocata per fare il punto sulle adesioni ricevute strada per strada e decidere, sulla base percentuale di queste adesioni, quali...

martedì, 20 novembre 2018, 12:05

Torna anche quest'anno, a cura del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio, l'ormai tradizionale appuntamento col "Black Friday", manifestazione di ispirazione statunitense che prevede – il giorno successivo alla Festa del Ringraziamento – una giornata interamente dedicata ai super sconti nei negozi aderenti all'iniziativa

lunedì, 19 novembre 2018, 12:05

Esprime il proprio cordoglio Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, attraverso le parole del presidente Ademaro Cordoni e del direttore Rodolfo Pasquini, nell'apprendere la notizia della avvenuta scomparsa di Loriano Catelli, ultimo di quattro fratelli fondatori del noto bar – ricevitoria Catelli con sede a...

mercoledì, 14 novembre 2018, 15:03

Esprime il proprio cordoglio Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, attraverso le parole del presidente Ademaro Cordoni, del direttore Rodolfo Pasquini e del presidente 50 & Più Antonio Fanucchi, per la scomparsa del pittore Riccardo Benvenuti

martedì, 13 novembre 2018, 16:59

All'esito della riunione odierna del direttivo del Centro commerciale naturale città di Lucca, è stata tracciata la road map per l'installazione delle pendane nelle vie e piazze in cui l'adesione dei commercianti è stata unanime o quasi