CCN al lavoro per le luci: "Ancora distanti dal raggiungimento dell'obiettivo"

venerdì, 9 novembre 2018, 14:37

«I tempi stringono ma continuiamo la raccolta delle adesioni a pieno ritmo per provare a dare al centro storico l'illuminazione che merita».

All'esito di una lunga riunione, in cui è stata appurato che c'è ancora distanza tra quanto raccolto e quanto necessario per l'accensione delle pendane, il consiglio direttivo del CCN Città di Lucca ha quindi deciso di proseguire per qualche altro giorno la raccolta delle partecipazioni da parte dei colleghi commercianti.

«Con grande impegno stiamo motivando gli esercenti cittadini affiché comprendano l'importanza di illuminare la città durante il periodo natalizio. Anche se una prima risposta generale è stata positiva, come detto siamo ancora lontani dal raggiungimento dell'importo che ci consentirà di accendere.

Dobbiamo letteralmente andare di corsa perché le tempistiche tecniche per gli allacci sono strettissime, volendo- come vorremmo- accendere le luci in centro i primi di dicembre.

I referenti delle varie zone continueranno anche in questo week end il loro giro, sempre facendo presente a tutti che nel caso di mancato raggiungimento del "quorum" necessario purtroppo la città rimarrà spenta l'ultimo mese dell'anno: un'eventualità che vorremmo scongiurare e che speriamo di poter evitare grazie al contributo di tutti i colleghi»