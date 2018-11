Confcommercio



La scomparsa di Riccardo Benvenuti, il cordoglio di Confcommercio e 50 & più

mercoledì, 14 novembre 2018, 15:03

Esprime il proprio cordoglio Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, attraverso le parole del presidente Ademaro Cordoni, del direttore Rodolfo Pasquini e del presidente 50 & Più Antonio Fanucchi, per la scomparsa del pittore Riccardo Benvenuti. "Il nostro – dicono Cordoni, Pasquini e Fanucchi – è un dolore doppio: intanto per il vuoto artistico e culturale che la scomparsa di Benvenuti lascia nella città di Lucca, di cui è stato eccellente ambasciatore in tutto il mondo, contribuendo a divulgare ed esaltare il nome di Lucca ad ogni latitudine". "Oltre a questo – proseguono i tre – c'è anche un aspetto personale, dettato dal forte legame che Benvenuti ha sempre avuto con la nostra associazione. E' lui infatti uno degli ideatori e fondatori della sala dell'arte che per lungo tempo ha avuto sede a Palazzo Sani. Ed è con lui che la nostra associazione 50 & Più ha collaborato a lungo, premiando più volte in passato i propri iscritti con preziose litografie dell'artista". "Da parte nostra – chiudono Cordoni, Pasquini e Fanucchi – vanno le più sentite condoglianze alla famiglia di Benvenuti, a nome dell'intera struttura di Confcommercio".