L'importanza del visual merchandising: incontro gratuito in Confcommercio

martedì, 6 novembre 2018, 10:08

Offrire il prodotto giusto esposto in maniera corretta ad un cliente selezionato, oggi non basta più. Bisogna creare un negozio accattivante e piacevole da visitare partendo sempre dall'identikit del cliente tipo e migliorando vetrine e ambiente. Il visual merchandising infatti è l'insieme di operazioni che collocano il prodotto all'interno del punto di vendita in sintonia con le scelte del format (o strategia commerciale) e che riguardano il sistema espositivo, l'ambientazione, l'illuminazione, la grafica.

Di questo e di molto altro si parlerà al workshop "Visual Merchandising per attività commerciali", organizzato dal Gruppo giovani Imprenditori di confcommercio Lucca e Massa Carrara lunedi 12 novembre 2018 dalle 10 alle 12 a Lucca presso la Sede di Confcommercio in Via Fillungo 121.

Un importante momento di incontro che vedrà la partecipazione, in qualità di esperta relatrice di Stefania Cappanera, che attualmente collabora per la formazione di Visual e Vetrinisti per il Gruppo La Gardenia a Grosseto, Lea&Flo di Pescara, SuperCasa di Bucciantini Venturina, per Sisley, Benetton, Calvin Klein e per la ditta Undash, conosciuta a livello mondiale per la qualità dei suoi arredamenti.

Per rendere ancora più interessante l'incontro il Gruppo giovani Imprenditori dà la possibilità a chi vorrà partecipare di ricevere consigli utili per la propria vetrina o per il proprio negozio: è infatti possibile inviare foto del punto vendita o della vetrina alla mail sotto indicata, specificando il nome dell'attività e l'indirizzo e durante il workshop verrà analizzata la situazione nello specifico.

La partecipazione è gratuita per titolari e collaboratori: per info e adesioni 0583/473157, guerrierilorenzo@confcommercio.lu.it