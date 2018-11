Confcommercio



"Lucca Comics & Games: un successo per tutta la città"

lunedì, 5 novembre 2018, 14:44

«I numeri non mentono e oggi i numeri ci dicono che l'edizione 2018 di Lucca Comics & Games è stata un successo assoluto».

Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara saluta con soddisfazione la fine della cinquantaduesima rassegna che ha messo anche stavolta la nostra città sotto i riflettori nazionali ed internazionali.

«Ci sarà tempo per mettere in fila tutti i dati relativi a questa manifestazione ma già oggi si può dire che anche quest'anno la colorata invasione dei Comics ha trovato in Lucca il suo approdo naturale. Una macchina organizzativa ormai collaudata ed un sistema turistico-ricettivo che ha accolto a dovere, spesso "vestendosi" a tema e rendendo ancor più speciale la festa, le migliaia di partecipanti ad un evento, la cui rilevanza è ormai pari a quella dei grandissimi festival mondiali di settore.

La città ha fatto la sua parte e, nonostante da giorni le previsioni meteo non dessero certezze, le presenze sono state tantissime, come al solito allegre ed ordinate. Un dato, questo, che conferma la qualità e completezza del programma, capace di attrarre appassionati e semplici curiosi.

Alla luce di questo straordinario successo, non possiamo che fare i complimenti a tutta la struttura di LC&G, a partire dal presidente Mario Pardini che ha bagnato il suo debutto in maniera senz'altro entusiasmante, ed al direttore Emanuele Vietina oltre a ringraziare le forze dell'ordine che per 5 giorni hanno vigilato con attenzione sulla sicurezza del pubblico e alle associazioni di protezione civile per il servizio prestato.

La soddisfazione più grande, che deve accomunare tutti, è comunque quella di poter constatare ancora una volta come Lucca sia ormai capace e meritevole di ospitare grandi eventi di rilievo internazionale.»