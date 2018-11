Confcommercio



"Quasi tutto definito per le luci di Natale: premiate le zone di massima adesione. In cantiere anche il Black Friday"

martedì, 13 novembre 2018, 16:59

Primi verdetti per quanto riguarda l'illuminazione natalizia del centro storico.

All'esito della riunione odierna del direttivo del Centro commerciale naturale città di Lucca, è stata tracciata la road map per l'installazione delle pendane nelle vie e piazze in cui l'adesione dei commercianti è stata unanime o quasi.

Priorità in partenza per le zona più meritevoli come via Rosi, via Roma, via Santa Lucia, via Beccheria, via Calderia, via San Giorgio, via Mordini, piazza San Frediano , piazza San Francesco e la Madonna dello Stellario, piazza San Michele, Chiasso Barletti, via Vittorio Emanuele, via Vittorio Veneto, via degli Angeli, via San Giorgio, piazza San Salvatore e la prima parte di via San Girolamo.

Con grande soddisfazione del consiglio, la percentuale di aderenti in queste aree è stata molto alta ed è da qui che la ditta incaricata comincerà il posizionamento delle luci a partire dal 15 novembre prossimo.

Più incerta la situazione per le altre zone, per alcune delle quali è più che concreto il rischio di rimanere al buio: infatti in via Elisa, via Santa Croce, via Cenami, piazza Anfiteatro, via Fillungo, via San Paolino, via Buia, corso Garibaldi e piazza dell'Arancio mancano ancora all'appello la molte attività ed è stato deciso di prorogare il termine ultimo per le adesioni a sabato 17, oltre il quale se non ci sarà un consistente aumento di partecipazione non si procederà al montaggio.

«Il principio che abbiamo voluto seguire- è il commento del direttivo del CCN- è stato quello di premiare le vie che hanno aderito in massa, un concetto meritocratico che vuol suonare anche da monito per coloro che restano di rimanere "spenti", forse contando su adesioni dei colleghi vicini. Per quest'anno quindi le luci illumineranno solo le attività che in blocco hanno manifestato la forte volontà di averle».

Inoltre, nella fase di raccolta delle adesioni, è emerso l'interesse da parte di alcuni commericnati per l'organizzazione del tradizionale Black Friday: dati i tempi molto stretti, il Ccn invierà subito una comunicazione a tutte le attività la cui risposta dovrà pervenire entro venerdi 16, al fine di dare il via ad una campagna di comunicazione dell'iniziativa.