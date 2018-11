Confcommercio



Ultimi giorni per aderire al progetto "Luci di Natale"

lunedì, 5 novembre 2018, 11:49

Ultimi giorni di tempo per contribuire al progetto delle "Luci di Natale 2018" in centro storico, promosso come sempre dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio.

Il nuovo direttivo, presieduto da Matteo Pomini, coglie l'occasione per rinnovare l'appello ai propri colleghi, affinché partecipino compatti all'iniziativa: «Dopo la festosa invasione di Lucca Comics & Games è il momento di tornare alla normale quotidianità e pensare quindi al prossimo importante appuntamento, che è quello di rendere le festività natalizie in centro storico più luminose ed accoglienti possibile.

Due settimane fa si è tenuta a Palazzo Sani una riunione aperta a tutti, nel corso del quale abbiamo chiesto la massima collaborazione al progetto delle luci , confermando il medesimo allestimento dello scorso anno che prevedeva l'utilizzo di pendane a luce calda led composte da cinque file di luci orizzontali, che tanto era piaciuto a colleghi e clienti.

La scadenza per aderire è mercoledi 7 novembre: per questo chiediamo ad ognuno di fare la propria parte ed invitiamo tutti, ma proprio tutti i commercianti a partecipare, ricordando che il saldo della quota deve avvenire proprio al momento dell'adesione. Cogliamo l'occasione per precisare che la fattura che verrà rilasciata a seguito del versamento del contributo è interamente detraibile da parte delle attività commerciali».

Per maggiori informazioni al riguardo è possibile contattare l'ufficio preposto: carnicellimartina@confcommercio.lu.it – 0583/473164.