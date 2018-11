Confcommercio



Un concorso per aspiranti stilisti a Palazzo Sani

venerdì, 23 novembre 2018, 12:12

Ci sarà anche il contributo del gruppo Terziario Donna Confcommercio Lucca nell'onorare al meglio la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: a Palazzo Sani andrà infatti in scena domenica dalle 18 in poi "Fashion Sunday", evento realizzato in collaborazione con l'associazione Consulenza per la famiglia dal titolo "L'insostenibile leggerezza dell'apparenza". Nello specifico, si tratta di un concorso per aspiranti stilisti – giunto alla sua terza edizione - contro la violenza di genere, nato da un'idea delle titolari del negozio Vitalina di Porcari che hanno sentito la forte esigenza di trasmettere ai giovani l'importanza della prevenzione nei confronti della violenza. L'intento degli organizzatori è quello di far riflettere i giovani sull'importanza della prevenzione e della lettura di certi segnali che, se ignorati, portano piano piano ad un loop ripetitivo che trasforma la violenza in una componente "normale" e quotidiana che avvelena la vita e, cosa peggiore, si trasmette. Terziario Donna Confcommercio e associazione Consulenza per la famiglia, che opera in silenzio e gratuitamente sul territorio lucchese da decenni grazie al volontariato di molti professionisti, si uniscono nell'intento di creare una coscienza diversa nelle donne e negli uomini di questo tempo.