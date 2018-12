Confcommercio



Aperture serali dei negozi in centro, si parte: tre giorni con luci di Natale e parcheggi gratis

mercoledì, 19 dicembre 2018, 12:58

Scatta venerdì sera in centro storico il primo dei tre appuntamenti consecutivi con le aperture straordinarie serali dei negozi: venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 dunque serrande alzate fino a tarda ora e possibilità di shopping per gli ultimi acquisti prenatalizi.



Un'iniziativa ormai tradizionale e irrinunciabile per molti, promossa come sempre dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio presieduto da Matteo Pomini, che coglie l'occasione per lanciare un invito a tutti i lucchesi, ma non solo loro: "I motivi validi per venire in città a fare acquisti sono tanti – spiega -: intanto, per vivere appieno lo spirito del Natale, che il centro storico offre anche quest'anno con le sue vie e piazze illuminate grazie all'impegno e a contributo di tanti commercianti. Durante le festività Lucca assume un fascino del tutto particolare, che merita di essere assaporato fino in fondo, fosse anche solo per farsi una passeggiata".



"Quest'anno – aggiunge Pomini -, inoltre, c'è questa grande opportunità che il Comune, su interessamento di Confcommercio e del suo membro di giunta con delega al centro storico Giovanni Martini, ha concesso attraverso la gratuità dei parcheggi dalle 17 alle 20 nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Una novità, questa, che può rappresentare uno spunto per arrivare in città già nel tardo pomeriggio, fermarsi per un aperitivo o per cena e poi godersi l'apertura serale dei negozi": "Insomma – termina il presidente del Ccn -, vi aspettiamo tutti".