Confcommercio piange la scomparsa di Emidio Bianchi

mercoledì, 28 novembre 2018, 11:33

50 & Più Università comunica che venerdì 30 novembre dalle 16 nella sala conferenze di Palazzo Sani (via Fillungo, 121) Giuseppe Pardini, professore associato di storia contemporanea all'Università degli Studi del Molise, terrà la conferenza "Sotto l'inchiostro nero: le lettere dei lucchesi e la censura postale di guerra 1940-1944"

mercoledì, 28 novembre 2018, 09:46

Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, attraverso il suo sindacato Fnaarc, sta provvedendo ad informare i destinatari che la Camera di commercio di Lucca ha avviato il processo di revisione dinamica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio ai sensi dell'art. 6 del D.M.

lunedì, 26 novembre 2018, 10:14

Iscrizioni aperte per un nuovo corso gratuito finanziato dalla Regione Toscana incentrato sulla valorizzazione della tipicità culturale toscana in tutte le sue forme, attraverso l'utilizzo di strumenti di ultima generazione tecnologica e comunicativa come ad esempio i social

venerdì, 23 novembre 2018, 12:12

Ci sarà anche il contributo del gruppo Terziario Donna Confcommercio Lucca nell'onorare al meglio la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: a Palazzo Sani andrà infatti in scena domenica dalle 18 in poi "Fashion Sunday", evento realizzato in collaborazione con l'associazione Consulenza per la famiglia dal titolo "L'insostenibile leggerezza...

venerdì, 23 novembre 2018, 11:28

Appuntamento da non perdere domenica prossima 25 novembre a Ponte a Moriano, dove è in programma"Aspettando al Ponte la Fiera di Sant'Ansano", evento – anteprima della fiera vera e propria (in programma il 30 novembre e l'1 dicembre, sempre a Ponte a Moriano) a cura del Centro commerciale naturale "I...

martedì, 20 novembre 2018, 18:52

Riunione conclusiva questo pomeriggio a Palazzo Sani per il Consiglio direttivo del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio sul tema delle luci di Natale 2018. La riunione è stata convocata per fare il punto sulle adesioni ricevute strada per strada e decidere, sulla base percentuale di queste adesioni, quali...