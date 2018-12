Confcommercio



Illuminato l'albero di Natale in piazza Napoleone

lunedì, 10 dicembre 2018, 23:18

di Barbara Ghiselli

E' stato acceso questa sera (10 dicembre) l'albero in piazza Napoleone che contribuisce così ad arricchire ulteriormente le luci e il clima di festa nel centro storico. Grande soddisfazione da parte della Confcommercio e del comune di Lucca per essere riusciti così a rendere ancora più luminosa una delle piazze centrali di Lucca. All'accensione dell'albero che è un cono luminoso con sopra una stella, erano presenti: Rodolfo Pasquini, direttore della Confcommercio delle province di Lucca e Massa Carrara, Matteo Pomini, presidente del centro commerciale naturale di Lucca, Valentina Mercanti, assessore alle attività produttive e Gabriele Bove, assessore al trasporto pubblico e all'innovazione. “Quest'anno la città è più illuminata – ha spiegato l'assessore Mercanti – grazie anche all'ottimo lavoro fatto da Pomini e dalla Confcommercio, alla più numerosa partecipazione da parte dei commercianti e così, anche noi come amministrazione siamo riusciti a dare un contributo maggiore”. Mercanti ha ricordato che piazza Napoleone è un punto di ritrovo per famiglie e per giovani:” Oltre alla giostra per i più piccoli ci sono anche la pista di pattinaggio e il mercatino, è dunque una piazza centrale, e proprio per questo abbiamo pensato di mettere qui l'albero in modo da rendere ancora più luminoso e festoso questo luogo”.

Dello stesso parere anche Pomini che ha sottolineato che questo albero moderno, molto alto e con un gran fascio di luce sarà di sicura attrattiva per tutti e in particolare per i giovani dato che è possibile anche passare all'interno della struttura.