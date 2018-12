In Piazza Santa Maria un week-end dedicato ai prodotti tipici piemontesi

Altri articoli in Confcommercio

lunedì, 10 dicembre 2018, 23:18

E' stato acceso questa sera l'albero in piazza Napoleone che contribuisce così ad arricchire ulteriormente le luci e il clima di festa nel centro storico

giovedì, 6 dicembre 2018, 20:49

L'associazione prende atto con soddisfazione della decisione con cui il Consiglio di Stato, accogliendo un ricorso presentato dalla Camera di Commercio, ha annullato in fase cautelare il provvedimento del Ministero con il quale veniva sancito l'accorpamento a tre, in attesa della pronuncia nel merito del Tar, prevista per il prossimo...

giovedì, 6 dicembre 2018, 12:51

Tempo di accensione per le luci di Natale 2018 in centro storico a Lucca. Un momento, questo, che offre al presidente del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio, Matteo Pomini, lo spunto per alcune riflessioni e un primo bilancio

mercoledì, 5 dicembre 2018, 15:43

Bianchi, oltre ad essere stato una delle colonne portanti di Confcommercio Lucca praticamente dalla sua fondazione, è stato anche anima della 50&Più Associazione, di cui è stato per 25 anni presidente provinciale e regionale, oltre ad averne rivestito anche la carica di vice presidente nazionale

mercoledì, 28 novembre 2018, 11:33

50 & Più Università comunica che venerdì 30 novembre dalle 16 nella sala conferenze di Palazzo Sani (via Fillungo, 121) Giuseppe Pardini, professore associato di storia contemporanea all'Università degli Studi del Molise, terrà la conferenza "Sotto l'inchiostro nero: le lettere dei lucchesi e la censura postale di guerra 1940-1944"

mercoledì, 28 novembre 2018, 09:46

Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, attraverso il suo sindacato Fnaarc, sta provvedendo ad informare i destinatari che la Camera di commercio di Lucca ha avviato il processo di revisione dinamica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio ai sensi dell'art. 6 del D.M.