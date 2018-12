Confcommercio



Luci di Natale, Pomini (Ccn): "Gran lavoro in poco tempo, adesioni cresciute e città piena di calore"

giovedì, 6 dicembre 2018, 12:51

Tempo di accensione per le luci di Natale 2018 in centro storico a Lucca. Un momento, questo, che offre al presidente del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio, Matteo Pomini, lo spunto per alcune riflessioni e un primo bilancio:



"Ci siamo – dice Pomini -: dopo alcune settimane di duro lavoro, prima per la ricerca delle adesioni fra i commercianti e poi per i lavori di montaggio, il progetto è quasi giunto a compimento. Intendo innanzitutto ringraziare tutte le persone del nostro Consiglio direttivo, che si sono spese in queste settimane senza sosta per il buon esito del progetto: nonostante il poco tempo a disposizione – ricordo che il nuovo direttivo è stato eletto ed è entrato in funzione solo nella seconda metà di ottobre -, e nonostante diversi di noi non si conoscessero fra loro, siamo riusciti in poco tempo a creare un clima da vera squadra, che ha prodotto ottimi risultati". "I dati oggettivi – prosegue Pomini – ci dicono infatti che le adesioni raccolte quest'anno sono in numero superiore rispetto a quello degli ultimi anni: tanti commercianti, insomma, hanno voluto darci fiducia e di questo non possiamo che ringraziarli di cuore. La città è pronta a vivere un Natale con tante luci, ben illuminata e per questo capace di trasmettere calore a tutti coloro che verranno a visitarla nelle settimane a venire. L'auspicio è che tutti noi possiamo vivere festività gioiose".



"In materia di ringraziamenti – insiste il presidente del Ccn -, giusto ricordare anche la proficua collaborazione instaurata con l'amministrazione comunale e in particolare con l'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti. Negli ultimi giorni stiamo lavorando inoltre su alcune importanti e possibili novità, mirate ad aggiungere all'elenco delle strade illuminate anche via Elisa e il tratto iniziale di via Fillungo, da piazza Santa Maria a Porta dei Borghi. Questo perché alcuni commercianti di entrambe queste strade hanno deciso in extremis di aderire, permettendo così il raggiungimento della percentuale minima di adesioni richieste. In entrambi i casi, però, stiamo aspettando una risposta dall'azienda incaricata su fattibilità e tempistica dell'operazione, ragion per cui una risposta definitiva l'avremo solo nei prossimi giorni". "Ci tengo a sottolineare – dice Pomini – che a tutti i negozi che hanno aderito al progetto della luci di Natale, anche a coloro le cui strada sono poi rimaste al buio per l'assenza del numero minimo richiesto di adesioni, sarà consegnato un adesivo da apporre in vetrina per certificare la loro partecipazione, in modo così da ringraziarle una volta di più e far sì che anche la clientela possa riconoscerne l'impegno".



"Una volta passate le festività – conclude Pomini -, come promesso al momento del nostro insediamento, sarà cura del Ccn preparare e comunicare ai commercianti un adeguato resoconto dei soldi raccolti e investiti, in quell'ottica di trasparenza che intendiamo portare avanti". Sempre in tema di Natale, il Ccn sin da ora annuncia che verrà riproposta la tradizionale iniziativa delle 3 serate prenatalizie con l'apertura straordinaria dei negozi del centro storico. Tale iniziativa verrà proposta nei giorni di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 dicembre: a questo proposito Confcommercio ha richiesto al Comune la concessione della sosta gratuita in città a partire dal tardo pomeriggio per le festività di Natale e in particolare per questo trittico di date, in modo così da incentivare ancor di più il pubblico a recarsi in centro per gli ultimi acquisti.