Aspiranti agenti immobiliari, ultimi posti disponibili per partecipare al corso

giovedì, 3 gennaio 2019, 12:20

So. Ge. Se. Ter, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara informa che lunedì prossimo 7 gennaio partirà un nuovo corso per aspiranti agenti immobiliare, che avrà una durata complessiva di 100 ore, suddivise su tre lezioni settimanali (ogni lunedì, mercoledì e giovedì) in programma dalle 19:30 alle 22:30 nella sede Confcommercio di Lucca (via Fillungo, 121). I posti rimasti disponibili sono ormai pochissimi, ragion per cui l'invito per tutti gli interessati è quello di iscriversi al più presto Lunedì 14 prenderanno invece il via i corsi Haccp per addetti attività alimentari semplici e complesse, il primo della durata di 8 ore il secondo della durata di 12 ore. Per maggiori informazioni su questi corsi è possibile rivolgersi agli uffici Confcommercio (referente Sara Panattoni, panattonisara@confcommercio.luit – 0583/473161).