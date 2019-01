Confcommercio



E-Commerce nel turismo: ultimi giorni per iscriversi al corso

martedì, 15 gennaio 2019, 11:35

Iscrizioni aperte per un nuovo corso gratuito finanziato dalla Regione Toscana incentrato sulla valorizzazione della tipicità culturale toscana in tutte le sue forme, attraverso l'utilizzo di strumenti di ultima generazione tecnologica e comunicativa come ad esempio i social. Le iscrizioni sono aperte fino alle 13 di giovedì 31 gennaio: i posti disponibili sono 10, riservati a persone inoccupate, disoccupate o inattive. In caso di numero di domande superiore ai posti effettivamente disponibili, come da prassi in questi casi verranno effettuate delle prove di selezioni scritte e orali. Il corso avrà una durata di 120 ore, 60 delle quali di stage. Per tutte le informazioni del caso e iscrizioni è possibile rivolgersi agli uffici di So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara: a tale proposito il referente è Andrea Giammattei (giammatteiandrea@confcommercio.lu.it – 0583/473126).