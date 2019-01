Confcommercio



Eventi e accessibilità del centro storico, la preoccupazione di Confcommercio

giovedì, 31 gennaio 2019, 15:33

Esprime preoccupazione Confcommercio, facendosi interprete del sentimento di molti commercianti, nel prendere atto di una serie di eventi e interventi apparsi negli ultimi tempi sugli organi di informazione.

“In queste ultime settimane – si legge in una nota dell’associazione – come noto stiamo incontrando operatori dell’intero tessuto cittadino. E parlando con loro, ma non solo loro, raccogliamo timori diffusi per una serie di prese di posizione che sembrano andare in una direzione a dir poco preoccupante per l’attrattività e la fruibilità della città, con tutte le ricadute del caso per le attività commerciali”.

“Tutto ha avuto inizio – prosegue la nota – con la proposta di spostare i grandi concerti del Summer Festival e il principale padiglione di Lucca Comics & Games dall’ex campo Balilla in altre sedi decentrate o sbagliate dal punto di vista logistico come il mercato di Pulia, il Polo Fiere e gli ex Vivai Testi, per le quali Lucca Crea ha già avuto di esprimere valutazioni che sposiamo in pieno. Gli ex Vivai Testi, ad esempio, si trovano in una zona commercialmente povera, non hanno collegamenti agevoli con l’interno del centro storico e non si capisce cosa abbiano di diverso rispetto all’ex Balilla dal punto di vista dell’impatto ambientale, trattandosi comunque di spalti”.

“Poi - prosegue la nota - abbiamo letto la proposta di un gruppo di residenti di realizzare un asilo all’interno della ex caserma Lorenzini, in totale contraddizione con il recupero ad area di sosta a pagamento promesso mesi fa da questa amministrazione. Ieri (martedì) abbiamo appreso infine di una proposta lanciata in una commissione consiliare che prevede un nuovo teatro per grandi eventi sempre all’interno dell’area di Pulia”.

“Prima di aprire un nuovo cantiere – insiste Confcommercio – che, leggiamo, potrebbe costare fra i 20 e i 30 milioni di euro, crediamo sarebbe opportuno completare invece altri cantieri aperti, di fondamentale importanza peraltro, come quelli dell’ex Manifattura Tabacchi e del Mercato del Carmine. Ma più in generale, notiamo un crescendo di proposte slegate fra loro, ma che vanno nella stessa direzione. Quella di una città indebolita dal punto di vista dei servizi, dell’accessibilità e degli eventi. E su questo non possiamo che essere in completo disaccordo, ricordando una volta di più come il boom turistico e di immagine per Lucca sia stato decretato dal perfetto connubio fra i suoi eventi di punta e la città”.

“Binomio che - termina la nota - numeri alla mano, giudichiamo completamente sbagliato da spezzare”.