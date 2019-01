Confcommercio



Incassi d'oro per il parcheggio Cittadella, Confcommercio: "Si riapra anche la caserma ex Lorenzini"

giovedì, 17 gennaio 2019, 12:39

Prende posizione Confcommercio, nel commentare i dati emersi da un articolo del quotidiano "La Nazione" sugli incassi dei parcheggi a stallo blu di Lucca.



"Colpisce – si legge in una nota dell'associazione di Palazzo Sani - la cifra pari a quasi 400 mila euro incassata in un anno dalla società Metro per il solo parcheggio Cittadella, in centro storico. Una cifra importante, che conferma in pieno quanto quella sia una zona strategica per la sosta in città. E che impone una doverosa riflessione: perché non ripristinare anche l'adiacente parcheggio all'interno della ex caserma Lorenzini?".



"Confcommercio – prosegue la nota – torna dunque a sollevare la proposta all'attenzione dell'amministrazione comunale, riprendendo un tema già ribadito più volte in passato dalla ex Commissione centro storico e che sarà senz'altro tema di confronto anche per la futura Commissione città di Lucca, in questi giorni in fase di incontri e definizione. Il parcheggio della ex caserma Lorenzini, vista la sua vicinanza con il Cittadella, potrebbe garantire – così come del resto puntualmente avvenuto in passato – altre importanti entrate per la stessa Metro e di conseguenza per il Comune, ragion per cui riteniamo che in ballo non ci sia soltanto una operazione a vantaggio dell'intero centro storico dal punto di vista dell'accessibilità e della fruibilità, ma anche un ritorno economico importante per le casse comunali".



"Il nostro appello all'amministrazione – termina Confcommercio – è pertanto quello di rilanciare al più presto un progetto che era stato per certo mesi fa e che invece da tempo ristagna, lavorando per la riapertura della ex caserma Lorenzini come area di sosta a pagamento, salvaguardando al tempo stesso i posti a stallo blu di piazza della Magione, per i quali qualcuno aveva ipotizzato una trasformazione in posti per i residenti e che le attività commerciali della zona giudicano invece di fondamentale importanza per attirare clientela