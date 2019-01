Confcommercio



La nuova commissione Città di Lucca muove i primi passi: incontri a Borgo Giannotti e San Concordio

lunedì, 14 gennaio 2019, 14:43

Prende il via questa settimana, con le prime due riunioni, il ciclo di incontri che porterà alla formazione della nuova Commissione città di Lucca di Confcommercio che, raccogliendo l'eredità della Commissione centro storico, estenderà il suo raggio di azione ai quartieri della prima periferia cittadina con l'intento di portare avanti – così come accaduto in questi anni – una azione di natura sindacale a tutela delle istanze dei commercianti che arriveranno di volta in volta in varie zone. Un percorso, questo, voluto e annunciato da Confcommercio già mesi addietro, una volta giunto a naturale scadenza il mandato della Commissione centro storico. Il ciclo di incontro prenderà il via mercoledì dal quartiere di Borgo Giannotti: l'appuntamento è fissato per le 15 all'interno della agenzia assicurativa Sai (via Borgo Giannotti, 199); il giorno successivo, giovedì, seconda riunione a San Concordio, con ritrovo sempre alle 15 al Planet Cafè (viale San Concordio, 225/231). Gli incontri proseguiranno poi la prossima settimana, con date e orari ancora da definire e che verranno comunicati a breve, con un altro doppio appuntamento a Sant'Anna e all'Arancio, prima della successiva chiusura con una riunione dedicata ai commercianti del centro storico. Un percorso, questo, già avviato da tempo e che ha visto nelle settimane precedenti lo svolgimento di una prima serie di incontri preliminari con operatori di varie zone, e che adesso entrerà nella sua fase operativa.