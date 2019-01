Confcommercio



"Lucca Comics & Games e Summer Festival, imprescindibile un futuro all’ex Balilla"

martedì, 22 gennaio 2019, 15:16

Su richiesta di molti imprenditori che Confcommercio si onora di rappresentare, l'associazione ribadisce la propria posizione in merito alle future destinazioni di manifestazioni come il Summer Festival e Lucca Comics & Games. "La posizione della nostra associazione – si legge in una nota – è chiara da tempo: sia Lucca Comics che il Summer Festival devono restare dove sono adesso. I motivi della nostra posizione sono molteplici: il principale è che sono le attuali sedi ad aver decretato il successo e la consacrazione planetaria dei due eventi. Lucca Comics & Games è letteralmente esplosa una volta portata in centro storico, e in questo contesto assume un ruolo rilevante il padiglione dei Games che si trova all'ex campo Balilla". "In quanto al Summer – prosegue Confcommercio -, stiamo parlando di una manifestazione di livello internazionale che ha raggiunto il suo apice grazie al concerto all'ex campo Balilla dei Rolling Stones, nel 2017. Questi sono dati di fatto oggettivi e incontestabili, che troncano a nostro avviso sul nascere ogni possibile ipotesi di spostamento delle due manifestazioni lontano dal centro storico, magari con qualche miglioria tecnica laddove necessaria, rendendo di conseguenza irrealizzabili altre proposte "Riguardo all'ipotesi degli ex Vivai Testi – insiste Confcommercio – non riusciamo a capire quale possa essere una ragione, dal punto di vista dell'impatto ambientale, per preferire uno spalto delle Mura ad un altro. Vediamo invece con grande chiarezza i possibili risvolti legati alla logistica e ai trasporti: l'attuale sede dell'ex campo Balilla si trova in prossimità di una uscita autostradale e di fianco alla stazione ferroviaria, comoda da raggiungere a piedi per chi arriva a Lucca in treno. Lo stesso non può certo dirsi per l'area degli ex Vivai Testi, che si trovano dalla parte opposta della città e in un tratto scomodo anche per i collegamenti con il centro storico, visto che nei suoi paraggi, a differenza dell'ex campo Balilla, non ci sono porte di ingresso". "La nostra associazione – termina Confcommercio – non nasconde né sminuisce la problematica del manto erboso dell'ex campo Balilla, che è certamente questione importante, ma ritiene che ci sia la possibilità di lavorare al suo superamento grazie alle soluzioni offerte dalla tecnologia moderna, alcune delle quali sicuramente adatte alla situazione, ma giudica in ogni caso irrinunciabile la prosecuzione di Summer Festival e Lucca Comics & Games in questa area".