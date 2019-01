Confcommercio



venerdì, 18 gennaio 2019, 12:14

LUCI DI NATALE, TEMPO DI BILANCI PER IL CCN

Soddisfatto il presidente Pomini. Convocata una riunione aperta

a tutti i commercianti per illustrare nel dettaglio i contenuti del progetto, in un'ottica di massima trasparenza e spirito di collaborazione

Riunione conclusiva sul tema del progetto "Luci di Natale 2018", mercoledì pomeriggio, per il Consiglio direttivo del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio. Un incontro, questo, convocato per tracciare un bilancio finale sui risvolti economici dell'operazione in termini di entrare e uscite, e al tempo stesso compiere valutazioni a bocce ferme sull'esito del progetto stesso. "In linea generale – afferma il presidente del Ccn Matteo Pomini – possiamo dire senza ombra di dubbio di essere soddisfatti. Nonostante il poco tempo a disposizione – ricordiamo che il nostro direttivo è entrato nel pieno delle sue funzioni soltanto alla fine di ottobre -, grazie all'impegno di tutti i componenti del Consiglio che ringrazio di cuore uno a uno siamo riusciti ad ottenere una buona copertura della città dal punto di vista delle luci, tenendo fede ai parametri percentuali di adesione strada per strada che ci eravamo prefissati. Dispiace naturalmente per quei pochi tratti rimasti al buio, ma uno degli imperativi che ci eravamo dati erano proprio quelli di illuminare solo laddove ci fosse una sufficiente copertura economica delle spese". "In queste settimane – prosegue Pomini – abbiamo registrato anche qualche critica qua e là, alle quali abbiamo scelto volutamente di non rispondere subito e singolarmente, in attesa di avere un quadro definitivo. Oggi, a bocce ferme, siamo pronti a fornire tutte le risposte del caso a coloro che abbiano avuto o abbiano tuttora dei dubbi sul nostro operato. Del resto, sin dal momento del suo insediamento questo direttivo si è prefissato fra i punti cardine del suo programma di mandato la massima trasparenza nei confronti". "Ecco perché – insiste il presidente del Ccn – abbiamo deciso di convocare per mercoledì 23 gennaio alle 21 a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, una riunione aperta a tutti i commercianti, sia coloro che hanno pagato la quota di adesione al progetto delle luci, sia a coloro che hanno scelto di non farlo, per fornire tutte le risposte che riterranno opportune su come i soldi siano stati investiti e sul funzionamento del progetto". "Naturalmente – termina Pomini – questo incontro nasce con intenti costruttivi: da parte nostra c'è volontà di trasparenza, come detto, ma anche di instaurare fin da ora un clima di crescente collaborazione con tutti i commercianti della città, in modo così da presentare il prossimo Natale una illuminazione ancora migliore".