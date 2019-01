Confcommercio



Parte il nuovo servizio di messaggistica whatsapp per i soci Confcommercio

martedì, 29 gennaio 2019, 14:38

Sempre più a fianco dei propri associati, in modo efficace ed immediato. Nasce con questo presupposto il nuovo servizio di messaggistica Whatsapp che Confcommercio mette a disposizione dei propri associati: inviando una richiesta al numero di telefono 335/5722988 i soci Confcommercio verranno inseriti in un elenco broadcast – ovvero sia il loro nominativo non sarà visibile a nessun altro degli iscritti – attraverso il quale potranno chiedere e ricevere chiarimenti normativi e/o sindacali in tempi rapidi sul rispettivo settore commerciale di appartenenza. L'attivazione del servizio è ovviamente gratuita: agli associati interessati viene richiesto solo di registrare il numero sopra indicato e di inviare poi a questo numero un messaggio Whatsapp con il seguente testo: "ATTIVAZIONE - nome cognome - ragione sociale – settore di appartenenza (ristorazione, abbigliamento o altro) – città di appartenenza. Per ulteriori informazioni sull'argomento è possibile contattare gli uffici di Confcommercio Lucca (0583/47311).