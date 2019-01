Confcommercio



Torna l'Outlet Week in centro storico: otto giorni di super sconti nei negozi aderenti

lunedì, 28 gennaio 2019, 11:19

Torna anche quest'anno il tradizionale appuntamento con "InLucca Outlet Week", settimana "lunga" di super sconti organizzata dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio. Da sabato 16 a sabato 23 febbraio, nei negozi aderenti verranno offerti prezzi ultravantaggiosi sugli articoli in vendita, a costi ancora più ridotti rispetto ai normali saldi.



Le attività aderenti all'iniziativa saranno riconoscibili grazie a una apposita vetrofania esposta nelle vetrine dei negozi. Un'iniziativa, quella pensata e rilanciata dal Ccn, che nasce come ogni anno per promuovere l'afflusso di persone durante il periodo di cosiddetta bassa stagione, da sempre molto apprezzato dal pubblico. Tutte le attività interessate ad aderire devono contattare gli uffici di Confcommercio (referente Lorenzo Guerrieri, 0583/473157 – guerrierilorenzo@confcommercio.lu.it) entro e non oltre la data di venerdì 1 febbraio.



"Otto giorni da non perdere – commenta il presidente del Ccn Matteo Pomini –, sia per i negozi che per la clientela: invitiamo pertanto i nostri colleghi ad aderire numerosi, in modo da poter organizzare l'iniziativa e renderla il più possibile appetibile e interessante per il pubblico". La realizzazione dell'iniziativa sarà naturalmente vincolata a raggiungimento di un numero minimo di adesioni.