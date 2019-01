Confcommercio



Turismo e commercio: convocati gli stati generali a Lucca

mercoledì, 23 gennaio 2019, 12:39

Va in scena domani – giovedì 24 gennaio – alle 15 nella Cappella Guinigi all'interno del complesso conventuale di San Francesco l'importante convegno promosso da Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara in collaborazione con la Regione Toscana, dal titolo "Lucca 2019 – Stati generali del commercio e del turismo": La giornata sarà incentrata sull'analisi specifica della situazione lucchese in due macrosettori: quello dell'andamento turistico – comparto che Confcommercio considera da anni come il vero motore e traino per la ripresa economica – e quello dell'andamento commerciale del territorio. Durante il convegno verranno presentati alcuni interessanti numeri riguardanti questi due settori, che fungeranno da punto di partenza per aprire un dibattito.



Ad aprire la giornata saranno gli interventi del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e del presidente di Confcommercio Ademaro Cordoni, seguiti dagli assessori alle attività produttive e del turismo del Comune di Lucca, Valentina Mercanti e Stefano Ragghianti. Parola poi al presidente della Fondazione Puccini e rappresentante di Lucca Promos Massimo Marsili, seguito dai due caposervizio delle redazioni lucchesi dei quotidiani "Il Tirreno" e "La Nazione"; Luca Cinotti e Piero Ceccatelli. A quel punto si aprirà il dibattito, al quale sono stati invitati a partecipare il prefetto di Lucca Maria Laura Simonetti e le massime autorità politiche del territorio: dai parlamentari ai consiglieri regionali, fino al presidente della Provincia e ai sindaci della Piana di Lucca. Attesa anche la partecipazione dei vertici di Summer Festival e Lucca Comics & Games, i due principali "motori" turistici del territorio lucchese.



Invitati anche i vertici delle Fondazioni bancarie, della Camera di Commercio. A chiudere la giornata, l'intervento conclusivo dell'assessore regionale al turismo e alle attività produttive Stefano Ciuoffo. Una giornata che si preannuncia sin da ora ricca di interesse, durante la quale l'analisi della situazione odierna potrà trasformarsi in uno spunto per lanciare proposte per il futuro: il convegno sarà a ingresso libero e gratuito, con Confcommercio che invita tutti gli addetti ai lavori dei due comparti in esame a partecipare.