Confcommercio



Via ai saldi invernali, Lanza: "Trasparenza e qualità nei nostri negozi, occasioni da non perdere"

giovedì, 3 gennaio 2019, 12:42

Tempo di saldi invernali, che in Toscana scattano come noto sabato 5 gennaio: il presidente provinciale di Federmoda Confcommercio Lucca, Federico Lanza, coglie l'occasione per lanciare un segnale di ottimismo per il comparto: "Le stime dell'ufficio studi nazionale di Confcommercio – dice – prevedono una spesa media di a famiglia di 325 euro, circa 140 euro a persona. Si tratta di numeri più o meno in linea con quelli dello scorso anno, ma che lasciano comunque spazio a un pizzico di ottimismo per quello che riguarda il nostro territorio. Il centro storico, in particolare, in questi primi giorni dell'anno appare ancora molto frequentato dai turisti, ragion per cui è lecito attendersi una partenza dei saldi positiva".



"Ai consumatori – prosegue Lanza – diciamo che si tratta di una occasione da non perdere per effettuare acquisti post natalizi a prezzi effettivamente vantaggiosi. Da parte nostra l'obiettivo è quello di rinsaldare le relazioni con i clienti all'insegna della trasparenza, del rapporto prezzo/qualità e della fiducia, con professionalità e servizio".



"L'avvio dei saldi – termina il presidente provinciale di Federmoda Confcommercio – resta ovviamente anche una opportunità per tornare a puntare l'attenzione sulle tante problematiche fiscali e normative che investono il nostro settore a livello nazionale, a cominciare dall'assenza di una web tax per i colossi delle vendite online, che da tempo rappresentano una spina nel fianco per le nostre imprese a causa anche di una tassazione a loro evidente vantaggio che crea oggettive condizioni di concorrenza sleale".