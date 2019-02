Confcommercio



Barman, pizzaiolo e sicurezza nei luoghi di lavoro: al via i corsi di formazione

giovedì, 14 febbraio 2019, 12:28

Prosegue senza sosta l'attività di So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara: sono aperte infatti le iscrizioni per un nuovo corso di barman di primo livello che si svolgerà nei locali dell' Emotion Bar (via Nazario Sauro, 513 - Lucca). Le lezioni, in collaborazione con Shaker Club, si svolgeranno in orario serale dalle 20:30 alle 23:30. Per maggiori informazioni e iscrizioni: Andrea Giammattei (0583/473126 – giammatteiandrea@confcommercio.lu.it): Altro corso in partenza è poi quello per aspiranti pizzaioli, che vedrà lo svolgimento della prima lezione mercoledì 6 marzo, avrà una durata di 30 ore e si svolgerà all'interno del laboratorio Scatena Inox di Guamo in orario pomeridiano. Per maggiori informazioni e iscrizioni: Simona Ghelfi (0583/473131 – ghelfisimona@confcommercio.lu.it). Sempre durante il mese di marzo, inoltre, riprenderanno anche i corsi legati al settore dell'igiene e della sicurezza, in particolare quelli Haccp e di addetto alla guida di carrelli elevatori. Per maggiori informazioni e iscrizioni: Sara Panattoni (0583/473161 – panattonisara@confcommercio.lu.it).