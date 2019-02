Federcarni: "Sempre più attività hanno avviato un percorso verso un modello di macelleria 4.0"

Altri articoli in Confcommercio

lunedì, 25 febbraio 2019, 10:59

Tempo di grandi collaborazioni per il Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio. Per i prossimi mesi infatti, il Ccn si lega a due importanti eventi che si terranno nel centro storico

giovedì, 21 febbraio 2019, 16:10

Torna a prendere la parola Pietro Bonino, presidente del sindacato albergatori di Confcommercio Lucca, in merito alla sentenza del Tar del Lazio che ha sancito l’obbligo di applicazione della legge sui cosiddetti affitti brevi per i portali come Airbnb

giovedì, 21 febbraio 2019, 15:20

Prende posizione Confcommercio, in merito alla notizia apparsa su diversi organi di stampa che parla della decisione del Comune di confermare anche per il 2019 il tetto massimo di 20 deroghe annue sulle emissioni acustiche per l’area del centro storico

mercoledì, 20 febbraio 2019, 12:19

E' arrivata in dirittura di arrivo la nuova Commissione Città di Lucca di Confcommercio che è in procinto di definire, come ultimo atto prima di poter diventare operativa a tutti gli effetti, le cariche del presidente e dei vicepresidenti

martedì, 19 febbraio 2019, 13:04

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto le richieste di Airbnb, che si rifiutava di applicare la legge sugli affitti brevi. Una notizia, questa, che ha ovviamente ricadute anche sul territorio lucchese e che porta il presidente del sindacato albergatori di Confcommercio Lucca Pietro Bonino ad esprimere alcune considerazioni

lunedì, 18 febbraio 2019, 12:25

Commerciante storico lucchese, pluripremiato nel corso della sua vita per il grande impegno nell’attività imprenditoriale di famiglia. Mercoledì alle 15,30 i funerali a San Lorenzo a Vaccoli