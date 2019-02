Confcommercio



La nuova rotatoria di viale Boccherini e le ricadute sulla zona ovest del centro e il quartiere di Sant’Anna, incontro con l’assessore Marchini

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:07

Proficuo incontro mercoledì mattina fra l’assessore al traffico del comune di Lucca Celestino Marchini e una delegazione di commercianti della zona ovest del centro storico e del quartiere di Sant’Anna, avente come spunto di partenza i lavori in corso per la nuova rotatoria di piazzale Boccherini, ma che poi ha visto i presenti affrontare anche altre questioni. La riunione di mercoledì stata richiesta da Confcommercio e dalla sua nuova Commissione Città di Lucca. Entrando nello specifico, è stato espresso apprezzamento per il fatto che i lavori sulla rotatoria stiano procedendo in modo spedito - auspicando che il crono programma continui ad essere rispettato anche nelle prossime settimane - pur rimanendo allo stato attuale diverse criticità per le attività commerciali sia dell’una che dell’altra zona coinvolte. All’assessore Marchini sono stati chiesti intanto chiarimenti sulle tempistiche di realizzazione dei nuovi stalli destinati alla sosta e allo scarico dei bus turistici, vista l’orma imminente stagione alle porte. I rappresentanti della zona ovest, inoltre, hanno chiesto quando avverrà l’annunciato spostamento del terminal dei bus da piazzale Verdi, al cui posto – così ha spiegato l’assessore Marchini – verrà realizzato un parcheggio a stallo blu, importantissimo visti i numerosi stalli persi con la realizzazione della nuova rotatoria di piazzale Boccherini. Naturalmente, visto lo spostamento del terminal, i rappresentanti della zona ovest giudicano comunque di fondamentale importanza il mantenimento di fermate in zona per i pullman di linea urbani ed extraurbani. Sempre i rappresentanti della zona ovest, infine, hanno richiesto la possibilità per l’immediato di posizionare una cartellonistica più efficace che indichi l’accesso al centro storico per chi si trovi a transitare sulla rotatoria provvisoria. Riguardo ai commercianti del quartiere di Sant’Anna, è stata chiesta una modifica all’attuale progetto che ripristini un collegamento diretto fra la rotatoria e viale Catalani, oggi una delle aree più colpite dal punto di vista commerciale dai lavori della rotatoria stessa. E’ stata inoltre domandata una rivisitazione complessiva dei parcheggi a stallo blu che si trovano lungo viale Catalani e viale Puccini – non realizzati da questa amministrazione -, in diversi tratti scomodi per le auto e che per questa ragione restano spesso inutilizzati. Oltre a questi, l’incontro ha affrontato poi altri temi importanti per la sostenibilità delle attività commerciali sia della zona ovest del centro storico che del quartiere di Sant’Anna.