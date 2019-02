Lutto per il mondo Confcommercio: se ne va Loriano Stefani, padre di Benedetto

Altri articoli in Confcommercio

venerdì, 15 febbraio 2019, 15:29

Prende la parola Sara Guerrini, nuova rappresentante per il quartiere di Sant'Anna all'interno della nascente Commissione Città di Lucca di Confcommercio, per alcune riflessioni sui lavori in corso per la realizzazione della rotatoria di piazzale Boccherini, all'esterno di Porta Sant'Anna

giovedì, 14 febbraio 2019, 12:28

Prosegue senza sosta l'attività di So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara: sono aperte infatti le iscrizioni per un nuovo corso di barman di primo livello che si svolgerà nei locali dell' Emotion Bar (via Nazario Sauro, 513...

venerdì, 8 febbraio 2019, 13:07

Dopo la nomina dei rappresentanti dei quartieri di Borgo Giannotti, San Concordio, Sant'Anna e Arancio, lunedì prossimo alle 20 è in programma a Palazzo Sani la riunione che porterà alla nomina degli otto rappresentanti del centro storico, due per ciascuna delle quattro aree della città (zona ovest, zona est, zona...

giovedì, 7 febbraio 2019, 15:46

Da qualche settimana sono partiti gli incontri da parte di Confcommercio per giungere alla definizione della nuova Commissione Città di Lucca, comprendente non più soltanto il centro storico, ma anche i principali quartieri della periferia

martedì, 5 febbraio 2019, 13:57

Importante e affollata riunione ieri pomeriggio (lunedì) a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, fra una folta delegazione di imprenditori del centro storico del settore dei pubblici esercizi e una delegazione politico – tecnica del Comune di Lucca

lunedì, 4 febbraio 2019, 14:05

Si sono concluse a Sansicario (To), nel comprensorio sciistico della Vialattea, le Olimpiadi invernali organizzate da 50&Più dedicate agli sportivi over 50 e non che amano cimentarsi nelle discipline ad alta quota