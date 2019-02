Confcommercio



Nuova Commissione Città di Lucca, lunedì la nomina dei componenti del centro storico

venerdì, 8 febbraio 2019, 13:07

Entra nella sua fase decisiva la definizione della nuova Commissione Città di Lucca di Confcommercio: dopo la nomina dei rappresentanti dei quartieri di Borgo Giannotti, San Concordio, Sant'Anna e Arancio, lunedì prossimo alle 20 è in programma a Palazzo Sani la riunione che porterà alla nomina degli 8 rappresentanti del centro storico, 2 per ciascuna delle 4 aree della città (zona ovest, zona est, zona nord e zona sud). I nominativi scelti finora sono i seguenti: Pietro Di Grazia per Borgo Giannotti; Eunice Brandoni per San Concordio; Charles Di Benedetto per l'Arancio; Sara Guerrini per Sant'Anna. Una volta nominati anche gli 8 componenti del centro storico, verrà convocata una successiva riunione che porterà alla elezione del presidente e dei suoi vice. Come noto la Commissione Città di Lucca nasce sul modello della ex Commissione centro storico, mantenendone inalterate le funzioni di natura sindacale, ma estendendo le sue funzioni non più soltanto al centro città, ma anche ai più importanti quartieri della prima periferia.