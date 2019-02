Confcommercio



Nuova commissione città di Lucca

giovedì, 7 febbraio 2019, 15:46

Come noto, da qualche settimana sono partiti gli incontri da parte di Confcommercio per giungere alla definizione della nuova Commissione Città di Lucca, comprendente non più soltanto il centro storico, ma anche i principali quartieri della periferia. Dopo un primo passaggio, che ha portato alla nomina dei referenti per i quartieri di Sant’Anna, Borgo Giannotti, Arancio e San Concordio, a breve sono previsti un nuovo incontro con i commercianti del centro storico e la conseguente nomina del presidente. La prima serie di incontri ha comunque già permesso di far emergere una serie di problematiche, zona per zona, che la nuova Commissione – non appena insediata – intende affrontare subito confrontandosi con l’amministrazione comunale, sul modello portato avanti per tanti dalla ormai ex Commissione centro storico sulle più svariate questioni di natura sindacale, suddividendo zona per zona e quartiere per quartiere le tematiche da affrontare di volta in volta. Nello specifico, i commercianti di Borgo Giannotti hanno segnalato problematiche relative alla sosta e alla carenza di cestini lungo il quartiere per la raccolta dei rifiuti. A Sant’Anna invece i commercianti hanno evidenziato i disagi relativi ai lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di piazzale Boccherini, progetto che ha visto a lungo impegnata anche la ex Commissione. Proprio riguardo alla nuova rotatoria, la Commissione si occuperà di una via il cui nuovo senso unico ad essa collegato che sta creando enormi problemi alle attività commerciali della zona. A San Concordio sono state messe in risalto questioni relative ai tempi di funzionamento e di alternanza dei semafori che si trovano all’incrocio fra viale Europa e via Bandettini, che creano difficoltà di accesso al quartiere, e ad alcuni sensi unici che si trovano nel quartiere. All’Arancio, infine, destano preoccupazione i tempi spesso molto lunghi che regolano la chiusura del due passaggi a livello lungo la via Romana e la via di Tiglio, che congestionano più volte al giorno il traffico creando lunghe code di auto. Tutti argomenti da approfondire, assieme agli altri che emergeranno in futuro, con l’impegno sin da ora da parte della nuova Commissione Città di Lucca di farsene interprete con l’amministrazione comunale in un’ottica di confronto costruttivo a vantaggio degli imprenditori del territorio.