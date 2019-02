Confcommercio



"Obbligo di riscossione della cedolare secca per i portali come airbnb e le ricadute sulla tassa di soggiorno", le proposte di Bonino

giovedì, 21 febbraio 2019, 16:10

Torna a prendere la parola Pietro Bonino, presidente del sindacato albergatori di Confcommercio Lucca, in merito alla sentenza del Tar del Lazio che ha sancito l’obbligo di applicazione della legge sui cosiddetti affitti brevi per i portali come Airbnb. “Intanto – afferma Bonino – partiamo col precisare che la questione affrontata e respinta dal tribunale amministrativo regionale del Lazio non riguarda soltanto Airbnb, ma tutti i portali come lui. Detto questo, crediamo che per il Comune di Lucca quanto sancito dal Tar apra prospettive molto positive riguardo agli introiti della tassa di soggiorno. A fronte di circa 2500 posti letto offerti dalle cosiddette strutture ricettive “classiche” (hotel e bed & breakfast) che già pagano da tempo la tassa di soggiorno, va infatti sommato un numero di posti letto grande forse 5 volte di più in arrivo dai portali con affitti di case private, come facilmente dimostrabile effettuando una veloce verifica attraverso i motori di ricerca su internet. Siamo certi dunque che il Comune farà il possibile per incassare quanto gli spetta anche da chi offre posti letto tramite portali come Airbnb”. “Questo – prosegue Bonino -, naturalmente, apre poi la porta a un altro tipo di ragionamento: come verranno reinvestiti i nuovi e maggiori proventi in arrivo dalla tassa di soggiorno? Trattandosi, lo ricordiamo, di una tassa di scopo, gradiremmo molto esser coinvolti in questo tipo di scelta e poter presentare proposte che riguardano da vicino la nostra categoria. Pensiamo ad esempio a una migliore cartellonistica e ad una promozione sempre più mirata non più gravata solo sulle spalle dei privati imprenditori”. “Di tutto questo – chiude il presidente del sindacato albergatori – siamo naturalmente pronti e disponibili a parlarne con l’assessore Stefano Ragghianti”.