Primavera ricca di collaborazioni per il Ccn Città di Lucca

lunedì, 25 febbraio 2019, 10:59

Tempo di grandi collaborazioni per il Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio. Per i prossimi mesi infatti, il Ccn si lega a due importanti eventi che si terranno nel centro storico.



La prima è una novità e vede la sinergia con l'organizzazione del Museo della Follia, che aprirà i battenti il 27 febbraio negli spazi dell'ex Cavallerizza. In occasione della mostra, i titolari di negozi e pubblici esercizi che fossero interessati possono richiedere dei blocchetti di voucher che danno diritto ad uno scontro di 2 euro sul biglietto di ingresso, con cui omaggiare i propri clienti. Ogni 30 voucher effettivamente usati per entrare in mostra, l'esercente avrà diritto a 2 biglietti omaggio. Sui voucher si potrà infatti mettere il proprio timbro o la dicitura del negozio così da poter riconoscerli e registrarli nel database dell'organizzazione della mostra.



Sono disponibili a richiesta anche locandine già vidimate ed altro materiale pubblicitario. E' invece una conferma la collaborazione del Ccn con Dance Meeting Lucca, che si svolgerà dal 9 al 14 aprile, una manifestazione interamente dedicata alla danza che si articolerà in spettacoli nei teatri ma anche nelle piazze e nei negozi del centro. Sono due le iniziative collaterali che vedono la partecipazione delle attività: la prima è un contest per la migliore vetrina sul tema della danza aperto ai negozianti, che vedrà premiati i vincitori delle categorie "social" (per la foto della vetrina con il maggior numero di like sulla pagina della manifestazione) e "giuria", con quest'ultima che visiterà le vetrine in concorso. In palio due biglietti per uno spettacolo del prossimo Lucca Summer Festival.



Si ripeteranno anche le "incursioni" nei negozi, con brevi performance di musica e danza all'interno delle vetrine delle attività interessate, nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Per tutte le informazioni su queste iniziative è possibile contattare la segreteria del Ccn (referente Lorenzo Guerrieri (tel 0583.473157/guerrierilorenzo@confcommercio.lu.it).