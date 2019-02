Confcommercio



Rotatoria di piazzale Boccherini, Guerrini: "L'amministrazione deve prendere in considerazione la possibilità di rivedere il progetto"

venerdì, 15 febbraio 2019, 15:29

Prende la parola Sara Guerrini, nuova rappresentante per il quartiere di Sant'Anna all'interno della nascente Commissione Città di Lucca di Confcommercio, per alcune riflessioni sui lavori in corso per la realizzazione della rotatoria di piazzale Boccherini, all'esterno di Porta Sant'Anna.

"I disagi che le attività della zona di Sant'Anna stanno subendo – afferma – sono molti e sotto gli occhi di tutti: i colleghi più danneggiati sono ovviamente quelli di viale Catalani, ma non solo loro. Ogni commerciante della zona ha notato come l'inizio dei lavori per la rotatoria abbia prodotto un netto calo del traffico lungo il viale Puccini, oggi oggettivamente più difficile da raggiungere per le auto rispetto a prima, per chi arrivi dai viali di circonvallazione. Da parte nostra abbiamo seguito fin dall'inizio con attenzione l'evolversi di un progetto che sta comportando la chiusura di una via di accesso strategica al nostro quartiere. E' per questa ragione che abbiamo incontrato più volte l'amministrazione comunale, alla quale abbiamo ripetutamente espresso tutti i nostri dubbi e le preoccupazioni. Purtroppo, ad oggi ci troviamo costretti a registrare il fatto che ci siano attività in enorme difficoltà e che le misure che avrebbero dovuto alleviare i disagi non siano state ancora messe in atto. Pensiamo soprattutto a una adeguata cartellonistica, ma anche ai lavori di rifacimento dei marciapiedi e alla ritinteggiatura delle strisce dei parcheggi, annunciati dall'amministrazione comunale e non ancora eseguiti.

Insomma – termina Guerrini -, oltre alla ovvia solidarietà per i colleghi di viale Catelani, quelli più danneggiati dai lavori in corso, aggiungiamo la richiesta all'amministrazione comunale di verificare sul campo quanto gravi siano le ricadute della nuova rotatoria per le nostre attività, prendendo finalmente in considerazione la possibilità di rivedere laddove possibile il progetto".