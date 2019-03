Confcommercio



Confronto Commissione Città di Lucca e amministrazione, tanti i problemi

giovedì, 21 marzo 2019, 08:42

di eliseo biancalana

"Siamo consapevoli che il commercio significa occupazione" ha riconosciuto il sindaco Alessandro Tambellini durante la prima riunione "pubblica" della nuova Commissione Città di Lucca che si è svolta a Palazzo Sani, sede di Confcommercio. Un incontro che ha messo a confronto i rappresentanti locali dell'associazione di categoria e la giunta comunale. Diversi i problemi segnalati dai commercianti.



La rinnovata commissione della Confcommercio si presenta in una nuova veste. In passato rappresentativa del solo centro storico, con la nuova composizione ha infatti esteso il proprio raggio di azione ai quartieri Arancio, Borgo Giannotti, San Concordio e Sant'Anna. Durante l'incontro il rieletto presidente Giovanni Martini ha ricordato i nomi dei componenti: Alberto Venga (centro storico), Charles Di Benedetto (Arancio), Pietro Di Grazia (Borgo Giannotti), Eunice Brandoni (San Concordio) e Sara Guerrini (Sant'Anna), vicepresidenti; Maria Barone e Luciano Landucci (Centro storico – zona est); Simona Del Ry, Daniele Martone e Ileana Nutini (Centro storico – zona nord); Walter Brondi e Isola Carrara (Centro storico – zona ovest); Samir Sanai e Claudia Salas Lazzari (Centro storico – zona sud); Mirko Tognetti (Sant'Anna).



L'incontro è stato introdotto dai saluti del direttore e del presidente della Confcommercio, Rodolfo Pasquini e Ademaro Cordoni. "Ho riaccettato l'incarico con onore" ha poi detto il presidente della commissione Martini che ha chiesto la collaborazione degli altri membri dell'organismo: "Siete voi che dovete conoscere i problemi delle vostre zone". È poi intervenuto il sindaco che ha espresso parole di apprezzamento per l'iniziativa pubblica: "Questi sono momenti di confronto di grande importanza". Erano presenti per la giunta anche gli assessori Stefano Ragghianti, Gabriele Bove, Valentina Mercanti, Francesco Raspini e Celestino Marchino.



L'incontro ha dato la possibilità ai rappresentanti di interrogare l'amministrazione sulle problematiche dei diversi quartieri. Dalla zona nord del centro storico è arrivata la richiesta di valorizzare di più piazza Santa Maria. Dalla zona ovest e da Sant'Anna si sono invece alzate lamentele per le ricadute sui commercianti dei lavori per la nuova rotonda davanti a Porta Sant'Anna e per la nuova viabilità. A riguardo l'assessore Marchini si è detto disposto a fare un sopralluogo con i commercianti per verificare le problematiche. Dalla zona est sono emerse preoccupazioni sull'abbandono dei rifiuti e sulla chiusura del complesso San Nicolao che ha fatto allontanare le scuole. Nella zona sud hanno il problema dei parcheggi, che comunque è un tema sentito da tutte le aree cittadine. A riguardo è arrivata una doccia gelata dall'amministrazione che ha chiarito che difficilmente potrà essere usata come parcheggio l'ex caserma Lorenzini. All'Arancio preoccupano invece il traffico (specie al passaggio a livello) e il conseguente inquinamento. A Borgo Giannotti si considerano una zona depressa, mentre da San Concordio è venuta la richiesta di una generale riqualificazione del quartiere.



Per l'amministrazione ha parlato soprattutto il sindaco che ha ricordato i progetti dell'amministrazione per le diverse aree. Ma soprattutto ha aperto al dialogo e al confronto. "Nel mio studio entrano tutti" ha garantito.