Confcommercio



Confronto Comune-Commissione, Confcommercio: "Un primo faccia a faccia proficuo"

giovedì, 21 marzo 2019, 12:27

Esprimono profonda soddisfazione Confcommercio e la sua Commissione Città di Lucca, nel commentare la serata andata in scena mercoledì sera a Palazzo Sani.



"Non c'è dubbio – si legge in una nota – che la presentazione ufficiale alla città della neonata Commissione si sia rivelata un autentico successo: in primo luogo, per la massiccia partecipazione da parte di commercianti di tutto il tessuto cittadino, da quello del centro storico a quello della prima periferia. Un ulteriore e prezioso segnale di quanta speranza e attenzione gli addetti ai lavoro ripongano nel neonato organismo sindacale e che dà ai suoi componenti grandi stimoli, responsabilità e voglia di lavorare bene a vantaggio di tutti i propri colleghi". "Molto importante – prosegue la nota – è stata anche la massiccia partecipazione da parte dell'amministrazione comunale – che ringraziamo -, dal sindaco Alessandro Tambellini fino ai cinque assessori: un altro segnale di attenzione che certamente fa piacere e rappresenta un ottimo viatico per un futuro percorso di confronto e collaborazione sui tanti temi di natura sindacale sul tavolo della discussione". "La serata – insiste la nota – è stato importante perché ricco di contenuti e spunti di riflessione, a volte non senza qualche polemica, ma in un clima comunque sempre corretto e civile. I commercianti hanno esposto molte delle problematiche più stringenti che riguardano le proprie zone di appartenenza e l'amministrazione, dal canto suo, ha risposto senza chiudere la porta al confronto". "Certamente – termina la nota – si è trattato solo di un punto di partenza e non di arrivo: a partire dai prossimi giorni inizieranno gli incontri fra i rappresentanti delle varie zone e gli assessori di riferimento, per iniziare ad affrontare nel concreto le tante questioni sul tavolo".

Questa la composizione della Commissione Città di Lucca: Giovanni Martini, presidente; Alberto Venga (centro storico), Charles Di Benedetto (Arancio), Pietro Di Grazia (Borgo Giannotti), Eunice Brandoni (San Concordio) e Sara Guerrini (Sant'Anna), vicepresidenti; Maria Barone e Luciano Landucci (Centro storico – zona est); Simona Del Ry, Daniele Martone e Iliana Nutini (Centro storico – zona nord); Walter Brondi e Isola Carrara (Centro storico – zona ovest); Samir Sanai e Claudia Salas Lazzari (Centro storico – zona sud); Mirko Tognetti (Sant'Anna).

Questi i gruppi di lavoro che collaboreranno attivamente con la Commissione:

Claudio Togni e Celestino Lazzarini – zona San Frediano (centro storico);

Ernesto Caiazzo e Francesco Miliani – zona via Mordini/via S'Andrea/piazza del Carmine (centro storico);

Federico Lanza e Francesco Miliani – via Fillungo (centro storico);

Isabella Paoli e Paola Granucci – via Buia/via Santa Lucia/via del Moro/Chiasso Barletti (centro storico);

Tatiana Bassetti e Giacomo Bonvino – piazza San Michele (centro storico);

Fabrizio Gori – via Santa Croce (centro storico);

Cinzia Dianda e Lella Simonetti – Borgo Giannotti